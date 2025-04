Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce mercredi

La qualité de l'air restera moyenne à bonne dans la métropole de Lyon ce mercredi 23 avril 2025.

Après une journée globalement ensoleillée, et avant le retour de la pluie dans une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air restera moyenne à bonne ce mercredi 23 avril.

Dans la métropole de Lyon, hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique, la M6 et la M7, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations des polluants comme les particules fines et le dioxyde de soufre seront corrects ce mercredi mais plutôt moyennes en ce qui concerne le dioxyde d'azote et l'ozone.