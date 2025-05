Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

La qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon et dans la métropole ce lundi 26 mai 2025.

Ce lundi 26 mai, on respire plutôt bien à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Le vent et la légère baisse des températures ainsi que les quelques passages nuageux limiteront la photochimie et les niveaux d'ozone devraient encore légèrement baisser selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, à part l'ozone et les multi-polluants, tout les autres indicateurs d'Atmo seront bons ce lundi 26 mai dans la métropole de Lyon.