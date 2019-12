Pollution à Lyon : la circulation différenciée pour la Fête des Lumières ?

La circulation différenciée pourrait être déployée dès jeudi à Lyon à cause de l'épisode de pollution aux particules fines qui touche la ville actuellement.

Un épisode de pollution aux particules fines est en cours dans la région lyonnaise. Le niveau information-recommandation a été franchi. Pour le moment, le préfet préconise, de manière non contraignante, d’adapter les comportements de chacun, par exemple en abaissant les vitesses de circulation. Si cet épisode était amené à durer, la préfecture n'exclut pas dans la journée de jeudi “une réévaluation du niveau de vigilance en N1”.

Celle-ci conduirait à la mise en place de la circulation différenciée selon les vignettes Crit'Air des véhicules, et ce donc durant la Fête des lumières et durant la journée de grève contre la réforme des retraites. Une mesure plus symbolique qu'autre chose puisque, pour ne pas contraindre les festivités, la préfecture a annoncé “qu'au regard des circonstances exceptionnelles, notamment de l’impossibilité de nos concitoyens à utiliser des alternatives à l’usage du véhicule individuel, il demandera aux forces de l’ordre de ne pas verbaliser les véhicules qui ne disposeraient pas de la bonne vignette CRIT’Air”.