Pollution à Lyon : la circulation différenciée maintenue le 2 janvier

Le pic de pollution est toujours largement présent sur l'ensemble du bassin de la métropole de Lyon. La circulation différenciée est maintenue pour le 2 janvier. Quels seront les véhicules interdits ?

Nouvelle journée de pic de pollution à Lyon. La circulation différenciée mise en place à partir du 1er janvier est reconduite pour le 2 janvier.

"Les véhicules autorisés à circuler au sein du périmètre ci-après sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe "zéro émission moteur", de classe 1, de classe 2 ou de classe 3", selon la préfecture.

Le périmètre est le suivant : "constitué par les voiries situées à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, hormis les voiries et itinéraires suivantes : boulevard périphérique Nord, voie métropolitaine ex A7 (M7), autoroute A7, voie métropolitaine ex A6 (M6), tunnel sous Fourvière".

Dès lors, les véhicules avec une Crit'Air 4, 5 ou sans vignette n'ont pas le droit de circuler ce 2 janvier, sauf dérogation.

Néanmoins sont autorisés : "les véhicules des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun (sous réserve d’une attestation journalière signée de l’employeur indiquant les horaires décalés)" ou "les voitures particulières transportant trois personnes au moins (covoiturage)".

Des limitations de vitesse sont également imposées jusqu'à la fin de l'épisode :

sur les routes limitées à 130km/h -> 110km/h jusqu'à la fin du pic

110km/h -> 90km/h

90km/h -> 70km/h

80Km/h -> 70km/h