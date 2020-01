Pollution à Lyon : défaut de vignette Crit’Air, les amendes tombent

Des opérations de contrôle des vignettes Crit'Air ont été mises en place jeudi à Lyon. Des automobilistes ont été verbalisés.

Alors qu'un épisode de pollution aux particules fines est en cours dans le bassin lyonnais et le nord-Isère. Le niveau 1 de l'alerte pollution et la circulation différenciée via les vignettes Crit'Air ont été mis en place par la préfecture. Selon cette dernière, “plusieurs dizaines de véhicules ont été contrôlés jeudi en différents points du territoire”. Parmi eux, 24 ont fait l’objet d’une verbalisation dont 13 pour défaut de vignette Crit'Air. '

Pour rappel, seuls les véhicules disposant d’une vignette Crit'Air 0, 1, 2 et 3 au sein d’un périmètre incluant les communes de Lyon, de Villeurbanne et de Caluire-et-Cuire, sont autorisés à circuler. Il est possible d'acheter sa vignette en cliquant ici.