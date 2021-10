Du 12 au 15 octobre, le salon Pollutec s'installe à Eurexpo. Il se présente comme le salon des solutions environnementales pour les industries, les villes et les territoires.

L'évènement est organisé par Reed Expositions France et doit réunir 2200 exposants. Ce salon professionnel, créé en 1978, se présente comme une "vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, la ville et les territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l'international". Il vise à mettre en relation des professionnels de différents secteurs. Parmi les exposants les plus connus, on peut retrouver Bouygues, Suez, Veolia ou encore Vinci.

400 conférences seront données lors de ces trois jours, qui sont accessibles gratuitement en direct sur Pollutec Live. Ces conférences porteront sur différents thèmes comme la décarbonisation, le biométhane, la valorisation des biodéchets, l'intelligence artificielle, le recyclage des déchets plastique...etc. Du côté des exposants, les secteurs les plus représentés sont : la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les collectifs et institutionnels, et l'énergie.

L'entrée au salon est gratuite pour les visiteurs en s'enregistrant en ligne, et le pass sanitaire est demandé sur place. Pour accéder à l'évènement, TCL a renforcé son offre, avec une plus grande fréquence du T5 et une navette N100 mise en service pour l'occasion.

