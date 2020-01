Plusieurs suspects arrêtés pour le cambriolage du Tennis Club de Lyon

Trois personnes ont été arrêtées pour trois vols commis à Villeurbanne au sein du Tennis Club de Lyon.

En juin et juillet dernier, le Tennis Club de Lyon situé à Villeurbanne était victime de trois vols par effraction. De nombreux vêtements de marque et deux ordinateurs étaient dérobés. Les portes avaient été forcées et des vitres brisées. Les policiers ont utilisé les caméras de vidéosurveillance et réalisé des analyses ADN sur place pour identifier un Villeurbannais de 18 ans (7 faits au casier), une Villeurbannaise de 19 ans (4 faits au casier), sœur du premier, et un Lyonnais de 17 ans (3 faits au casier). Les perquisitions menées n'ont rien donné. Entendus, ils niaient les faits sauf pour le vol du 19 juillet sur lequel l’ADN du premier avait été découvert. Il a reconnu sa présence en expliquant qu’il avait cassé la vitre et avait mission de faire le guet. Les vidéos étaient montrées à la mère de deux jeunes et elle reconnaissait sa fille qui continuait pourtant à nier sa présence sur les lieux. Le jeune lyonnais était libéré. Les deux Villeurbannais ont reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ).