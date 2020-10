Plusieurs Lyonnais parmi les lauréats du Gault & Millau Tour

Qu’ils soient cuisiniers, sommeliers, pâtissiers ou serveurs, plusieurs Lyonnais ont été primés lors de l’édition 2020 du Gault & Millau Tour.

Le Gault & Millau Tour, qui récompense chaque année les chefs les plus talentueux de leur région, vient de sacrer plusieurs Lyonnais. Maxime Laurenson, du restaurant Rustique, (dont Lyon Capitale vous parlait ici) a été sacré “Grand de demain”. “Après un passage remarqué chez Loiseau Rive Gauche, Maxime Laurenson propose une cuisine à la fois moderne et ambitieuse, dans un esprit jeune et décontracté”, commente le guide culinaire. Autres gones récompensés, Rémy Havetz de Sapnà, lauréat du prix “Patissier Auvergne-Rhône-Alpes” distingué pour “ses desserts de haute tenue”, Adrey Klein du restaurant Jérémy Galvan nommée “Sommelliere de l'année” notamment pour ses accords mets et vins “pertinents et instinctifs”, et enfin Céline Boinon de Prairial, lauréate du “Jeune talent service en salle”.

Non loin de Lyon, c'est Patrick Henriroux de la Pyramide à Vienne qui a reçu le “Gault & Millau d'or”. “Depuis 30 ans, ce fils et petit-fils de paysan perpétue le mythe de la Pyramide avec une exigence de chaque instant. Une maison du bonheur qui brille de façon permanente”, salue le guide.