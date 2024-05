Le chemin de Charbonnière rouvre après plus de 7 ans de fermeture. (@MetropoledeLyon)

Le chemin de Charbonnière à Ecully rouvre à la circulation ce samedi 4 mai après plus de sept ans de fermeture.

L'axe était fermé depuis novembre 2016 à la suite d'une éboulement d'une partie du talus. Le chemin de Charbonnière, qui permet de relier Écully à Charbonnière-les-Bains a finalement rouvert ce vendredi après un peu moins de deux ans de travaux initiés à la fin de l'année 2022. Il aura fallu six ans pour trouver un projet de sécurisation approuvé par les différents services instructeurs aboutissant ainsi à la construction s'un muret de 70 cm d'épaisseur contenant une armature pour résister à une poussée en cas d'effondrement. Le montant total des travaux s'élève à 750 000 €.

L'axe fermé le dimanche pour favoriser la promenade

"Le chemin de Charbonnières a été réaménagé pour permettre une meilleure cohabitation entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué. La voie a été mise en zone 30 et en sens unique pour les automobilistes qui l’empruntent dans le sens Charbonnières-les-Bains vers Écully. Un double sens cyclable a également été intégré sur toute la longueur de cet axe et une zone de rencontre limitée à 20km/h a été créée au droit du nouveau mur.

"Pour permettre aux promeneurs de profiter de ce chemin en bordure du site naturel du Vallon des Bois de Serres, la voirie sera totalement fermée à la circulation automobile tous les dimanches (à partir de 18 heures le samedi jusqu’à 18 heures le dimanche). Une barrière manuelle, gérée par la Commune d’Écully, a été installée à l’entrée du chemin pour fermer l’accès aux automobilistes. Le dimanche, c’est donc un nouveau lieu de promenade qui va être ouvert entièrement et uniquement pour les piétons et les cyclistes", conclut la Métropole.