Placée en vigilance orages par Météo France lundi 15 juillet, la région Auvergne-Rhône-Alpes a vu s'abattre plus de 3000 décharges de foudre ces dernières 24 heures.

La journée de lundi a été intense dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière, placée en vigilance orages par Météo France, a vu passer au fil de la journée différentes vagues orageuses.

Selon Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, plus de 3000 décharges de foudre ont frappé la région ces dernières 24h. Dans l'ancienne région Rhône-Alpes, 1799 éclairs se sont abattus lundi, la plupart dans la Loire ou encore dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en fin de journée.

Dans l'ancienne région Auvergne, ce sont 1322 décharges de foudre qui ont été recensés pour la journée de lundi.

Mardi 17 juillet, plus aucun département de la région n'est en vigilance orages.