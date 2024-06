La journée du 29 juin a été assez riche en orages dans la région Auvergne Rhône-Alpes avec plus de 1100 décharges de foudre recensées.

Au lendemain d’une journée pluvieuse et orageuse, la région Auvergne Rhône-Alpes a été frappée par plus de 1100 décharges de foudre. La grande majorité des départements ont été touchés, l’Isère a été épargnée selon l’Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents (voir carte ci-dessous).