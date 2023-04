Une vaste descente de police dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, a permis la saisie de plusieurs kilos de cannabis et cocaïne, d’armes et de 92 000 euros en liquide.

Une opération de police d’ampleur menée mardi 11 avril a permis le démantèlement d’un réseau de trafiquants opérant sur la commune de Vénissieux. D’après des informations rapportées par Lyon Mag, sept interpellations ont été menées dans le quartier des Minguettes notamment, où les policiers épaulés par une unité du Raid ont saisi plus de 10 kilos de résine et d’heure de cannabis cannabis, environ 1 kilos de cocaïne et 92 000 euros en liquide.

Lors de ces perquisitions, les forces de l’ordre ont également mis la main sur deux pistolets et des voitures. Les suspects interpellés ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.