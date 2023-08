Pluie et risque d'orages : la météo de ce samedi 26 août à Lyon

Le contraste météorologique est saisissant : d'une canicule à 41 degrés jeudi, nous passons aujourd'hui à une maximale de 22 degrés accompagnée de pluies et d'orages.

À 8 heures du matin, les températures, avoisinant les 20 degrés, étaient déjà bien en deçà de ce à quoi nous nous étions habitués ces derniers jours. La pluie vient aussi rythmer la matinée, avec des risques d'orages entre 10 et 14 heures.

Des averses localement orageuses sont donc prévues, offrant une perspective différente du ciel très nuageux qui s'était installé. Vers 14 heures, le thermomètre indiquera 20 degrés, confirmant que la chaleur intense de cette semaine est désormais un souvenir lointain.

Les averses continueront de marquer leur présence en soirée, et la température, vers 20 heures, sera d'environ 21 degrés.

Lire aussi : Les parcs de Lyon et Villeurbanne fermés en raison des orages

Cette brusque baisse des températures est attribuée à l'arrivée d'une masse d'air plus frais et à des conditions atmosphériques changeantes. L'apparition d'orages et d'averses est le résultat d'une interaction complexe entre les systèmes météorologiques.