Pierre-Bénite : un homme arrêté pour recel de vol, détention de stupéfiants, conduite sans permis

Le conducteur d'une voiture circulant à vive allure sur l'A7 a été arrêté et déféré en vue d'une comparution immédiate pour recel de vol, détention de stupéfiants, conduite sans permis et conduite sous stupéfiants.

Un homme a été arrêté au volant d'une voiture circulant "à vive allure"sur l'A7 en direction de Marseille. Le conducteur, un homme âgé de 32 ans, défavorablement connu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol, détention de stupéfiants, conduite sans permis et conduite sous stupéfiants. Le véhicule était faussement immatriculé, et faisait l'objet d'un signalement de vol depuis le 30 avril 2024 à Bourg en Bresse, où une plainte avait été déposée.

Le mis en cause a spontanément remis aux policiers une pochette verte contenant 2.42 grammes d'herbe et 4.03 grammes de résine de cannabis. Dépourvu de permis de conduire et positif au dépistage de stupéfiants, lors de sa garde à vue, le suspect aurait refusé d'être entendu.

Il a été déféré en vue d'une comparution immédiate à délai différé prévue ce lundi 17 juin.

Lire aussi : 10 kilos de cannabis et 2 000 euros saisis lors d'un contrôle près de Lyon