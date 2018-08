Pic de pollution à Lyon : les TCL proposent un ticket journée à 3€

Alors qu'un pic de pollution à l'ozone sévit à Lyon, les TCL ont décidé de mettre en place un ticket à la journée à 3€.

Suite à l’activation du niveau 2 d’alerte pollution à l'ozone activé ce dimanche par la préfecture du Rhône dans le bassin lyonnais et le Nord Isère, la possession d'une vignette Crit'Air a été rendu obligatoire à Lyon et Villeurbanne ce lundi. Pour favoriser l'utilisation des transports en commun, les TCL vont mettre en place ce lundi un ticket “Tick'Air”, a 3€ permettant de voyager sur l’ensemble du réseau durant une journée d’alerte niveau 2 ou plus. Ce ticket sera disponible tant que l'alerte niveau 2, ou plus, sera maintenue. Le ticket sera achetable dans tous les points de vente du réseau TCL ainsi que dans les bus.