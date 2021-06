Pic de pollution à Lyon : la circulation différenciée reconduite jeudi

Un épisode de pollution à l’ozone est en cours depuis ce mardi 15 juin dans le bassin lyonnais. La mise en place de la circulation différenciée a été décidée pour ce mercredi 16 juin. Elle sera reconduite jeudi.

Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a décidé de mettre en place la circulation différenciée dès le mercredi 16 juin au matin. Les véhicules autorisés à circuler à l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », de classe 1, de classe 2 ou de classe 3.

"Les restrictions de circulation sont reconduites demain, jeudi 17 juin, dansle Rhône et la Métropole de Lyon", indique la Préfecture du Rhône ce mercredi.



Ce pic de pollution est-il parti pour durer ? "Mercredi 16, les conditions météorologiques restent favorables à la photochimie et à la formation d’ozone. La qualité de l’air restera mauvaise sur une grande partie de la région et plus particulièrement dans le couloir rhodanien. Une vigilance est d’ailleurs toujours active sur le bassin Lyonnais Nord Isère, la zone des Coteaux et l’Ouest de l’Ain, pour un risque de dépassement du seuil d’information pour l’ozone", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Légère amélioration jeudi et vendredi

Et ces prochains jours : "Jeudi 17 et vendredi 18, avec des conditions météorologiques plus perturbées mais encore incertaines, la tendance est à une légère diminution des concentrations en ozone sur la région. Des passages nuageux limiteront la photochimie mais les concentrations d’ozone resteront toutefois importantes sur une large partie de la région", poursuit le laboratoire.

