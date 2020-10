Peinture Fraîche Festival : le street art s'invite à Lyon

La deuxième édition du Peinture Fraîche Festival se tient à la Halle Debourg du 2 au 25 octobre.

Depuis dix jours, voilà que les amateurs de street art se donnent rendez-vous en plein coeur du 7ème arrondissement de Lyon. Il faut dire que ces derniers ont de quoi être comblés depuis le 2 octobre dernier, date à laquelle le Peinture Fraîche Festival a investi la Halle Debourg.

Apparu pour la première fois en 2019, cet évènement organisé par l'Association Troi3, l'Agence Tintamarre et Cart'1 avait attiré près de 40 000 visiteurs l'an passé et connaît encore un franc succès pour sa deuxième édition malgré le contexte sanitaire qui ravage la région.

Il faut dire qu'avec Peinture Fraîche, il y en a pour tous les goûts... Du graffiti à la fresque géante, en passant par le pochoir, ce festival expose les oeuvres d'une cinquantaine d'artistes français et internationaux au travers d'oeuvres et d'activités aussi diverses que variées.

Entre les ateliers, les expositions et les conférences proposés, les festivaliers ont de quoi assouvir leur passion et les non-initiés de quoi découvrir le monde du street art. Un mouvement artistique qui fait partie intégrante de l'histoire de Lyon depuis plusieurs décennies, en témoigne le fameux mur des Lyonnais de la Croix-Rousse, la plus connue parmi les innombrables formes d'art urbain qui ornent les bâtiments de la ville.