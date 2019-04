Pas de trains entre Saint-Étienne et Givors de dimanche à lundi

En raison de travaux, aucun train ne circulera entre Givors et Saint-Étienne du dimanche 21 au lundi 22 avril.

Suite à des travaux d’assainissement des voies, la circulation des trains est interrompue entre Givors et Saint-Etienne à partir de ce dimanche 21 avril et jusqu’au lundi 22. Cette interruption intervient alors que la ligne est déjà perturbée depuis le 9 avril dernier à cause de travaux concernant les infrastructures ferroviaires de la zone. La SNCF fait également savoir que des suppressions de TER ainsi que des modifications des horaires habituels pourront avoir lieu jusqu’au 26 avril prochain sur cette ligne, ainsi que sur celle reliant Le Puy à Saint-Etienne. Les circulations sont cependant maintenues entre Saint-Etienne et Firminy, ainsi qu’entre Lyon Part-Dieu et Givors.