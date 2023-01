Pas de neige, mais de la pluie mardi 17 janvier à Lyon

Le temps se dégrade ce mardi 17 janvier à Lyon. La pluie devrait tomber pendant une bonne partie de la journée sur la ville, alors qu’il fera jusqu’à 9 degrés.

La neige annoncée lundi 16 janvier ne s’est finalement pas invitée dans l’agglomération Lyonnaise pendant la nuit, tout du moins pas en dessous de 300 m. Ce matin les températures restent relativement élevées pour voir des flocons se former, le thermomètre affichant 4° C à 7 heures entre Rhône et Saône. C’est donc des gouttes de pluie qui tombent sur la tête des Lyonnais depuis le petit matin. Les précipitations devraient se poursuivre tout au long de la journée, des cumuls de pluie de plus de 10 mm sont annoncés par Météo France.

Du côté des températures, le thermomètre ne dépassera pas les 8°c avant midi, dans l’après-midi comptez plutôt autour de 9°c et dans la soirée autour de 4°c.--