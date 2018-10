Pas de dromadaire, mais un cheval géant pour le Petit Paumé à Lyon

Le Petit Paumé fera son grand lancement place Bellecour samedi 13 octobre. À cette occasion, il n'y aura pas de dromadaire lors de la fête, mais une marionnette géante en forme de cheval.

Transformer une polémique en symbole fort ! Les étudiants de l'EM Lyon lancent le Petit Paumé place Bellecour samedi 13 octobre. À l'origine, des dromadaires et poneys devaient être présents en ville pour l'événement, mais une pétition contre cette idée a été signée par 23 000 personnes (lire ici). L'équipe du Petit Paumé a préféré renoncer à organiser sa fête avec des animaux. Contactée par Lyon Capitale, Amandine était à l'origine de la pétition,"Celle-ci est une preuve que les gens sont de plus en plus touchés par le respect et le bien être animal. L'animal objet a encore de beaux jours devant lui, mais il y a de l'espoir pour l'éducation des générations a venir ! Je suis soulagée que le Petit paumé soit revenu sur sa décision,qu'une fête sans animaux, est une fête réussie !"

De son côté, l'équipe du Petit Paumé a su rebondir habilement sur la polémique en proposant une alternative qui devrait plaire à tout le monde. Ainsi, samedi après-midi, un cheval géant de 5 mètres capable de se cabrer à 7 mètres déambulera place Bellecour. Cette marionnette animée par la compagnie Korbo Production sera accompagnée de dix acteurs. Trois représentations seront ainsi proposées durant l'après-midi et le cheval de Louis XIV devrait se sentir tout petit.