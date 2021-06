Ouverture du premier restaurant Five Guys à Lyon : "on cherchait un emplacement premium"

Un menu proposé par le restaurant à burgers Five Guys. Crédit photo : Five Guys.

Le 21 juin à 11h, le premier restaurant à hamburgers de la chaîne Five Guys ouvrira à Lyon. Il s'agit du 22ème établissement de cette entreprise de restauration rapide haut de gamme à ouvrir en France. Interview de Stéphane Dutus, operations excellence manager chez Five Guys.

Cela fait des années que l'enseigne Five Guys cherchait à ouvrir un restaurant à Lyon. À la fin de l'année 2018, un projet d'ouverture avait été proche de se conclure autour de la place Bellecour. Mais l'installation de cette chaîne américaine de restauration rapide haut de gamme avait finalement buté sur des obstacles techniques. Plus de deux ans plus tard, Five Guys, très coté auprès du jeune public et qui compte déjà 21 établissements en France, a finalement trouvé son bonheur au 63 rue de la République dans le 2e arrondissement à Lyon. Le restaurant ouvrira ses portes le 21 juin à 11h sur 300m2 avec 170 places, dont 40 en terrasses.

Lyon Capitale : pourquoi Five Guys a tant tardé à ouvrir son premier restaurant à Lyon ?

Stéphane Dutus, Operations excellence manager chez Five Guys : "Ce délai est directement lié aux tractations avec les bailleurs. On aurait pu venir ici plus tôt, mais ça ne s'est pas finalisé. On prend des emplacements premium avec beaucoup de passage et une belle devanture. Avec le marché de l'immobilier actuel, ce n'est pas simple de trouver ce type d'emplacement. C'est très concurrentiel dans les high street comme on les appelle. C'est vraiment notre volonté d'avoir la meilleure visibilité, car on ne fait pas du tout de publicité avec des spots télé ou radio. Nous n'avons pas de budget marketing.

Y-a t-il une grosse attente auprès du jeune public à Lyon pour l'ouverture de ce premier restaurant ?

Oui, on est attendu. Sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de demandes depuis plusieurs années pour une ouverture à Lyon.

Dans une ville où il existe déjà des enseignes des restaurants à burgers de qualité comme Ninkasi, ne craignez-vous pas la concurrence ?

On ne se compare pas spécialement aux autres, car on fait de la cuisine de qualité sur place. On travaille avec des produits frais et des recettes qui sont élaborées par nos équipes. On reçoit nos sacs de 20kg de pommes de terre le matin pour les frites du jour. Pour nous il n'y a pas de concurrence, mais des offres différentes. On sait qu'il y a déjà des restaurants qui font de la bonne cuisine à Lyon, mais on va proposer quelque chose de différent.

Allez-vous vous approvisionner en produits frais au niveau local ?

Tous les restaurants Five Guys ont les mêmes fournisseurs. Nos légumes viennent de Rungis et les pains de nos burgers sont issus d'une boulangerie à Metz. On ne peut pas dire que Five Guys va s'approvisionner en circuits courts, mais tous nos produits sont frais et de qualité.