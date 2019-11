Oullins : une femme renversée sur un passage piéton par une conductrice

Une personne a été renversée par une conductrice alors qu'elle traversait un passage piéton Grande rue d'Oullins. Ce secteur est connu pour être "un triangle" où des accidents se produisent régulièrement.

Ce mardi vers 17 heures, une piétonne a été renversée par une conductrice Grande rue d'Oullins alors qu'elle traversait sur un passage protégé devant la boutique Cyclable. Selon les premiers éléments, après cet accident, la piétonne était encore consciente, mais très choquée.

La conductrice a rapidement mis en place un périmètre de sécurité avant que la piétonne ne soit prise en charge par les pompiers. Il s'agit du troisième accident de ce type en journée depuis le début de l'année à cet endroit.

Gérant de la boutique Cyclable, Damien se désole "d'une problématique récurrente", "Il y a des pots qui bloquent la visibilité et cachent les piétons qui traversent et une priorité à droite que certains oublient. Il y a besoin d'améliorations sur ce triangle et d'un fort renforcement de la signalisation", complète-t-il. Comme d'autres commerçants sur le secteur, il espère désormais une réponse rapide de la part de la ville : "Tant qu'il n'y a pas de morts, ça va, mais le jour où il y en aura un, les élus ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas".