Où vit-on le mieux en France ? Lyon à la traîne

Lyon est à la traîne. D’après un classement établi par l’association Villes et villages où il fait bon vivre, c’est Annecy qui rafle la mise. Qualité de vie, sécurité, transports, santé, éducation, tout est disséqué dans ce classement.

Alors, c’est où, en France, où l’on vit le mieux ? D’après une étude très sérieuse de l’association Villes et villages où il fait bon vivre, dévoilée par le JDD, c’est à Annecy, en Haute-Savoie que l’on vit le mieux. Le classement, qui a demandé deux années d’étude et d’analyse, place la Préfecture de la Haute-Savoie en tête, devant Bayonne et La Rochelle.

La qualité de vie, la sécurité, l'éducation, les services...

182 critères, notamment fournis par l’Insee, ont été pris en compte dans ce classement.

Huit catégories au final ont été prises en compte pour établir le classement, et départager les… 34 841 communes : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité.

Lyon à la traîne, mais devant Paris et Marseille

Au final, ce classement fait la part belle aux "villes moyennes". Les grandes métropoles ne trustent pas le haut du classement. Nice et Bordeaux, respectivement 6e et 8e, sont les seules à tirer leur épingle du jeu.

Car Lyon est loin, très loin. Plombé par les sports et les loisirs, Lyon arrive au 56e rang seulement. La capitale des Gaules devance toutefois de justesse Paris (58e), loin derrière en raison de sa sécurité. Marseille est seulement 85e, notamment en raison des transports. Lille est seulement 86e.