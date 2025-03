Ce mercredi 12 mars 2025, neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orages ou neige-verglas.

Alors qu'on pensait le printemps installé dans la région après une semaine très douce, l'Auvergne-Rhône-Alpes n'en a pas fini avec la neige et les conditions orageuses. Ce mercredi 12 mars 2025, neuf départements de la région sont ainsi concernés par une vigilance orages ou neige-verglas.

Le Puy-de-Dôme est ainsi en vigilance jaune neige-verglas pour la soirée de ce mercredi, tandis que le Rhône, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et le Cantal sont eux en vigilance jaune orages pour l'ensemble de la journée.

A noter également que la Savoie et l'Isère ont été placés en vigilance jaune avalanches et que la Drôme et l'Ardèche sont également concernés par une vigilance crues.