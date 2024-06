Orages : Le Rhône placé en vigilance jaune

Ce samedi, le Rhône et d'autres départements de la région Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune par Météo France.

Alors que les épisodes pluvieux se succèdent lors de ce mois de juin, le département du Rhône a été placé en vigilance jaune ce samedi pour cause d'orages. Ils pourraient faire leur apparition en fin de journée, mais devront s'estomper dans la soirée selon Météo France.

En Rhône Alpes, la Loire, la Saône-et-Loire sont également en alerte jaune pour orages. Les départements à l'est du Rhône présentent des risques d'orages, de pluie et inondation notamment en Isère, dans l'Ain ainsi qu'en Savoie et Haute-Savoie.