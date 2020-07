Orage et inondations à Lyon : des lignes TCL perturbées

En raison d'un orage violent et d'inondations sur l'agglomération de Lyon, des lignes TCL sont perturbées.

De violents orages se sont abattus sur Lyon ce 1er juillet et des inondations ont été relevées sur plusieurs secteurs, avec 30 mm de pluie tombés en 30 minutes. Dans ce contexte, les lignes de bus C13, C18, C20 et C21 sont limitées et perturbées.

Les lignes S1 et 63 sont également touchées suite à une intervention des pompiers sur le cours Suchet. La foudre s'est abattue sur une cheminée qui est tombée sur la chaussée.

Enfin, la ligne de métro D ne dessert plus la station Vieux Lyon en raison d'un problème d'accès, néanmoins cet incident technique n'a aucun lien avec l'orage.