Open 6e sens à Lyon : Alizé Cornet joue pour le premier tour

Lundi 28 février, les matchs de qualification du tournoi de tennis féminin indoor sont terminés. Le premier tour commence.

Quatre Françaises sont attendues sur les courts du Palais des sports de Gerland, lundi 28 février. On retrouvera la numéro 1 française Alizé Cornet (37), Elsa Jacquemot (239) qui a obtenu une Wild Card et le double Estelle Cascino et Jessika Ponchet. Les spectateurs pourront assister au 1er tour simple, avec 6 matchs, et au premier tour double, avec 3 matchs. Après l'élimination de deux Françaises lors des qualifications, les espoirs de victoire reposent maintenant sur Alizé Cornet, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Elsa Jacquemot.

Pour le premier tour du tournoi voici les matchs prévus lundi 28 février :

J. Paolini (ITA) contre I. Bara (ROU)

C. Bucsa (ESP) contre A. Cornet (FRA)

A. Bondar (HUN) vs Y. Miyazaki (JPN)

S. Voegele (SUI) vs E. Jacquemot (FRA)

A. Konjuh (CRO) vs K. Boulter (GBR)

V. Gracheva (RUS) vs K. Kucova (SVK)

Pour les doubles :