"On est le 'Meetic' du spectacle vivant" explique Jean-Philippe Zappa

Jean-Philippe Zappa, co-fondateur et président de la plateforme Théomai qui met en lien programmeurs et créateurs de spectacles, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

"Prenez festival d'Avignon, rien que son OFF, en 2025, ça va être 1 700 pièces de théâtre proposées, dans 300 lieux différents. Un programmeur qui fait très bien son travail, et qui a les moyens d'aller à Avignon, va passer en moyenne 3-4 jours sur place. S'il fait, on va dire, cinq ou six spectacles dans une journée, ce qui est pas mal, au final, il aura vu faire 15-25 spectacles maximum. Sur 1700. Comment arbitre-t-il ses choix ? Il va aller voir les compagnies qu'il connaît, les producteurs qu'il connaît, les théâtres qu'il connaît. Il passera peut-être à coté peut-être qu'il ya une offre qui pourrait l'intéresser parce qu'il n'aura pas eu le temps de tout voir. Théaomai lui permet de découvrir l'offre avec, en général, la captation intégrale du spectacle, un dossier de presse, une fiche technique et puis un outil de géolocalisation."

L'idée est née en 2020, suite à l'annulation du festival d'Avignon, "l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain" (dixit le Festival) : plusieurs professionnels passionnés de théâtre décident de créer, à Roanne, Théaomai une plate-forme web d’aide à la diffusion et à la programmation du spectacle vivant l’offre initialement centrée sur le théâtre, s’élargissant très rapidement à toutes les autres composantes du spectacle vivant (musique, humour, danse, jeune public, arts du cirque et de la rue).

Rapprocher "vendeurs" et "acheteurs" culturels

Comment ça marche ? Théaomai est une plateforme d'aide à la diffusion et à la programmation du spectacle vivant. Les "vendeurs" (compagnies, artistes, producteurs, diffuseurs…) présentent leur(s) création(s) - un pitch, une captation intégrale ou une pastille, un dossier technique, un dossier de presse (etc.) - aux "acheteurs" (programmateurs privés et publics, professionnels et occasionnels, salles, festivals, cafés-hôtels-restaurants, établissements scolaires, établissements de santé, campings…). Ces derniers accèdent depuis un moteur de recherche multi-critère à une sélection de spectacles correspondant à leurs attentes (type de spectacle, budget, localisation…).

Théaomai - du verbe grec theaomai qui signifie “regarder, contempler - propose aujourd'hui environ 1 300 spectacles et regroupe à peu près 400 programmeurs utilisant régulièrement la plateforme.

La retranscrisption intégrale de l'entretien avec Jean-Pierre Zappa

Jean-Philippe Zappa, vous êtes président et fondateur de Théaomai. Alors Théaomai rapidement, on en parlera un peu plus tout à l'heure, c'est une plateforme web du spectacle vivant qui va finalement mettre en lien à la fois les programmeurs et les créateurs de spectacles. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le Meetic du spectacle vivant ?

Alors oui, c'est exactement ça et pour l'anecdote, le premier grand article de presse qu'on a eu c'était dans un grand quotidien qui s'appelle Le Figaro et qui avait intitulé son article "Le Meetic du spectacle vivant".

C'est ça, ça met en relation d'un côté, comme vous dites, les créateurs de spectacles vivants, aussi bien du théâtre, de la musique, de la danse, du jeune public, de l'humour, etc. Et d'un autre côté, tout ce qu'on appelle les programmeurs, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des spectacles pour les produire. Donc c'est aussi bien des salles, des festivals, des collectivités que des entreprises, des comités d'entreprise, des écoles, des EHPAD, des établissements de santé, des cafés, hôtels, restaurants.

On a une idée du nombre en France, du nombre de programmateurs de salles et du nombre de spectacles qui sont proposés chaque année en France ou pas ?

Non, alors ça c'est très difficile. Ça fait des années effectivement. On a créé la boîte en 2020, enfin c'est une start-up, on l'a créée en mai 2020 en réponse à l'annulation du festival d'Avignon. D'où le nom de Théaomai, parce que Théaomai en grec ancien signifie théâtre et donc parce qu'on est parti au départ vraiment du théâtre qui était le festival d'Avignon. Et on a fait beaucoup de recherches, on est en lien régulièrement avec le ministère de la culture et connaître le nombre de spectacles que l'on appelle programmables en France, c'est quasiment impossible.

Alors sur une petite idée... Ça se compte en dizaines de milliers, j'imagine.

Ah, ça se compte en plusieurs milliers en tout cas. Parce que ce sont à la fois des spectacles de théâtre qui vont tourner, ça va être des groupes de musique qui vont pouvoir se produire, ça va être des humoristes, etc. Donc c'est très difficile. Et d'un autre côté, quantifier également les programmateurs, c'est très difficile parce qu'on a beaucoup de collectivités qui sont programmatrices, par exemple à l'occasion de la fête de la musique, par exemple à l'occasion de telle ou telle fête au niveau local, que beaucoup, par exemple, de salles, de cafés, hôtels, restaurants, les écoles, les EHPAD font beaucoup appel aux spectacles vivants

Finalement, avant Théaomai qui est cette plateforme de mise en contact entre des acheteurs et des vendeurs, finalement on faisait comment ?

On a toujours une approche très modeste. On dit que c’est un outil complémentaire. Les programmeurs ont fait très bien leur travail, ils peuvent très bien le faire même sans Théaomai. C'est un outil supplémentaire qui permet d'avoir une vision très large de l'offre de lunettes programmables et qui permet une mise en relation qui est directe

Ah oui parce qu'avant il y avait les commissions d'imprésario.

Alors il y a aussi des commandes et avant, je donne un exemple très simple, c'est en matière de théâtre. Le festival d'Avignon, nous, on travaille avec le off. Le off, chaque année, c'est là, par exemple, en 2025, ça va être 1700 pièces de théâtre qui vont être proposées, 1700, dans environ 300 lieux différents avec des représentations qui démarrent le matin à 9h. En fait, les compagnies, la plupart, louent des créneaux. Quand on dit "on fait Avignon", ça veut dire qu'on va louer un créneau. Donc un programmeur qui fait très bien son travail, enfin comme tous les programmeurs, qui a les moyens en tout cas d'aller à Avignon, il va passer en moyenne 3-4 jours à Avignon. S'il voit, on va dire, 5 spectacles dans une journée, ce qui est pas mal, 5 ou 6 spectacles, allez, on va dire qu'il va rester 3-4 jours, allez, il va faire 25-30 spectacles maximum, il y en a 1700. Donc comment est-ce qu'il arbitre son choix ? Il va aller voir les compagnies qu'il connaît, les producteurs qu'il connaît, les théâtres qu'il connaît, et peut-être qu'il ya une offre qui pourrait l'intéresser mais qui n'aura pas le temps. Donc là, Théaomai lui permet de découvrir l'offre avec en général la captation intégrale du spectacle, un dossier de presse, une fiche technique et puis un outil de géolocalisation qui a été primé par BPI France. L'outil de géolocalisation, ça veut dire que lorsqu'un programmeur va s'inscrire ou même un hôtelier va s'inscrire ou un café, il va avoir une alerte automatique d'artistes qui vont venir dans sa région. Donc ça permet de réserver une date supplémentaire en amoindrissant considérablement les frais qu'on appelle VHR de voyage, hôtel restaurant.

Donc c'est une solution finalement, Théaomai, c'est une solution quand même de facilité et avoir un panorama finalement assez global de ce qui se passe sur le spectacle vivant.

C'est exactement ça. Notre objectif c'est de devenir véritablement le lieu de rencontre, on va dire, incontournable entre d'un côté tous les producteurs, les diffuseurs qui proposent des spectacles et de l'autre tous les programmeurs qui vont acheter des spectacles. Mais ça peut être aussi, par exemple, on a beaucoup maintenant qui s'abonne à la plateforme : des comités d'entreprise, des entreprises, des associations culturelles, etc.

Aujourd'hui, vous avez combien de propositions d'artistes programmables et combien de programmeurs sur Théaomai ?

Alors aujourd'hui, sur environ 1300 spectacles qui sont proposés sur Théaomai, donc sachant effectivement qu'il y a un potentiel qui est probablement de plusieurs milliers, donc là, on continue l'évolution et sur à peu près 400 programmeurs qui utilisent régulièrement la plateforme. Là encore, on est en progression relativement importante en élargissant de plus en plus. Au départ, on était très ciblé sur les programmeurs types, les salles, les collectivités, etc., et maintenant, on va de plus en plus sur les programmeurs qui sont qualifiés d'occasionnels, notamment des comités d'entreprise, des écoles, etc.

D'accord, ok. Ca sera le dernier mot puisque l'émission touche déjà à sa fin. En tout cas, on peut dire que Théaomai c'est local puisque, on va dire, c'est de la région de Rohanne.

Merci à vous, merci de votre accueil.