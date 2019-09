OL-Nantes : un tifo "Free Tibet" déployé pour "emmerder la Ligue"

Les supporters lyonnais du virage nord ont déployé un tifo aux couleurs du Tibet lors du match OL-Nantes, spécialement programmé à 13h30 ce samedi pour être retransmis en Chine.

C’est la LFP qui avait décidé de programmer le match OL-Nantes à cet horaire inhabituel. En voulant viser le marché télévisuel chinois, elle en a oublié les supporters lyonnais du virage nord qui n’ont pas vraiment apprécié cette programmation. Ces derniers ont déployé un tifo aux couleurs du Tibet avec un message "Free Tibet" largement visible depuis tout le stade. "Au-delà de l’aspect crypto-politique de ce tifo, notre volonté est surtout de rappeler aujourd’hui à tous que les spectateurs et les supporters sont des acteurs à part entière du match et qu’on leur doit à ce titre plus de respect qu’à n’importe quels téléspectateurs" ont précisé les Bad Gones sur Twitter, dénonçant des "horaires ubuesques" pour les matchs. "Si la vue de quelques drapeaux tibétains peut emmerder la Ligue et son nouveau diffuseur, sous contrôle de l’appareil d’Etat chinois pour lequel ce sujet est épineux, nous serons ravis de renouveler l’expérience" ont également prévenu les supporters, qui visiblement tiennent à leurs horaires de matchs habituels.