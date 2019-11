OL : le centre-ville de Lyon interdit samedi aux supporters niçois

Le centre de Lyon sera interdit de 10h à minuit aux supporters de Nice ce samedi jour de match contre l’Olympique lyonnais.

Ainsi va la vie du football en France. Samedi aucun supporter de Nice ne sera autorisé dans le centre-ville de Lyon. Le préfet du Rhône a pris plusieurs mesures de sécurité avant le match OL – OGC Nice qui aura lieu ce samedi au Parc OL. Ainsi, la circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’OCG Nice de 10h à 00h dans le centre-ville de Lyon et à l’intérieur du périmètre délimité par les voies suivantes : quai Jean Moulin, place Louis Pradel, rue Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint Vincent, pont de la Feuillée, rue Octavio Mey, montée Saint Barthélémy, chemin Neuf, montée du Gourguillon, montée des Epies, quai Fulchiron, passerelle Saint Georges, rue Sala, quai Gailleton, quai Jules Courmont.

Par ailleurs, la possession, le transport et l’utilisation de pétards, d’engins pyrotechniques, d’objets pouvant être utilisés comme projectile et la possession et le transport de toute boisson alcoolisée seront interdits dans le même périmètre de 8h à minuit.

“Les supporters du club de l’OCG Nice se rendant à ce match en bus ou mini-bus doivent solliciter les services de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, qui fixeront le point d’escorte sur l’aire d’autoroute de Communay à 15h00 et les itinéraires d’acheminement jusqu’au lieu du déroulement du match”, concluent les services de l'État.