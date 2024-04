Okis, Memesdelyon... Des personnalités réunies pour un tournoi de futsal caritatif à Lyon

OL Five @LyonCapitale

Un groupe d'étudiants organise un tournoi caritatif de futsal au Five OL de Décines-Charpieu avec plusieurs personnalités lyonnaises.

Il va y avoir du beau monde au Five OL de Décines-Charpieu samedi 6 avril. Un groupe d'étudiants de l'ECEMA Lyon organise un tournoi de futsal caritatif au profit de l'association l'Enfant Bleu Lyon, qui lutte contre la maltraitance faite aux enfants.

Un beau casting de capitaines d'équipe

Le journaliste du journal l'Equipe, Hugo Guillemet, le rappeur lyonnais Okis, Sofiane Zouaoui de l'After de RMC, l'influenceur Memesdelyon, Karl de La Graillance et le Youtubeur Le Z seront ainsi les capitaines d'équipe pour l'évènement.

Les inscription sont d'ores et déjà closes mais il est possible de contacter l'organisation sur Instagram pour obtenir une invitation. Des animations sont prévues en parallèle des matchs, et le chèque sera remis à l'association lors d'une cérémonie de clôture.