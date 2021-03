Occupation de théâtres : le TNP de Villeurbanne lui aussi occupé

Le mouvement d’occupation des théâtres pour réclamer notamment la réouverture des lieux culturels commence à prendre de l'ampleur. Après l'Odéon, à Paris, ou encore le théâtre national de Strasbourg, le TNP de Villeurbanne (le théâtre national populaire) est lui aussi occupé.

Les théâtres sont fermés depuis fin d’octobre en raison de l'épidémie de coronavirus. Le secteur culturel, dans son ensemble, prend de plein fouet cette crise.

Le mouvement d’occupation des théâtres pour réclamer notamment la réouverture des lieux culturels commence à prendre de l'ampleur. Trois des quatre théâtres nationaux (hors opéra et danse) sont désormais occupés : le théâtre de l’Odéon à Paris, le théâtre de la Colline, dans l’est parisien, et le théâtre national de Strasbourg.

A Villeurbanne, le TNP, le théâtre national populaire, de Villeurbanne est désormais lui aussi occupé.

"Aujourd’hui à Lyon, dans la continuité directe des occupations de lieux culturels partout en France, nous, travailleurs et étudiants du secteur de la Culture, chômeurs et précaires, avons décidé d’occuper le TNP à Villeurbanne", écrit le collectif unitaire 69. Les "occupants" réclament notamment une prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents, un retrait de la réforme de l'assurance chômage et des aides massives pour le secteur de la culture.