Obus à Lyon 9e : désamorçage ce dimanche, quelles restrictions dans la zone concernée ?

Ce dimanche 7 mars, les démineurs interviendront dans le 9e arrondissement de Lyon pour désamorcer un obus de la Seconde guerre mondiale. Périmètre de sécurité, restrictions de circulation, transports en commun... Tout ce qu'il faut savoir avant l'opération.

L'obus de la Seconde guerre mondiale découvert dans le 9e arrondissement de Lyon début février sera désamorcé ce dimanche 7 mars entre 8h30 et 12h30. Pour garantir le bon déroulé de cette délicate opération, un périmètre a été mis en place autour de la zone concernée, interdite au public à partir de 7h30. Celui-ci s'étend de la voie ferrée de la Gare de Vaise jusqu'au quai Hippolyte Jaÿr dans un sens, et de la rue de Bourgogne jusqu'au quai de la Gare d'eau dans l'autre.

Ce dimanche matin, les autorités procéderont au désamorçage d’un obus situé à #Lyon9. Un périmètre de sécurité sera mis en place et le trafic @TCL_SYTRAL sera fortement impacté. Merci de respecter les consignes de sécurité.

Plus d'informations ⬇️https://t.co/RbNekEMHYq pic.twitter.com/03ercbWrIn — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 5, 2021



Certains habitants du quartier devront être évacués pendant le désamorçage, à savoir les occupants des logements situés rue du 24 Mars 1852, rue de la Claire, rue Laporte et rue Chinard, et ce jusqu’au croisement avec la rue de Bourgogne ; rue Roger Salengro jusqu’au croisement avec la rue de la Corderie ; à l’angle de la rue Roger Salengro et de la rue de Saint-Cyr, et enfin à l’angle de la rue de Saint-Cyr et du quai Hippolyte Jaÿr.

Des restrictions de circulation seront également en vigueur ce dimanche de 7h à 13h, dans les secteurs de la rue Transversale et de la rue de la Claire. Les transports en commun aussi seront impactés par l'opération :

sur la ligne C6, les arrêts de La Piemente à Place de Paris ne seront plus desservis

sur la ligne C14, les arrêts de Place de Paris à Mouillard ne seront plus desservis

les lignes 2, 20, 22 et 71 feront leur terminus à l'arrêt Rochecardon, les arrêts La Voute et Gare de Vaise ne seront plus desservis mais les bus continueront jusqu'à l'arrêt La Voute des lignes 31 et 43

les lignes 21, 61 et 89 feront leur terminus à l'arrêt La Pimiente, les arrêts Gare de Vaise et Mouillard ne seront plus desservis mais les bus continueront jusqu'à l'arrêt Gorge de Loup de la ligne 3

sur la ligne 31, les arrêts de Pont Koening RD à Gare de Vaise ne seront plus desservis en direction de cette dernière, ainsi que les arrêts de Laborde à Pont Mouton dans l'autre sens

la ligne 43 fera son terminus à l'arrêt Jean Marcuit, les arrêts de Laborde à Gare de Vaise ne seront plus desservis mais les bus continueront jusqu'à l'arrêt La Voute des lignes 31 et 43. Là-bas, des navettes permettront de rejoindre la station Gorge de Loup du métro D

la ligne de métro D circulera uniquement entre Gare de Vénissieux et Gorge de Loup

du côté des trains, la gare SNCF de Vaise ne sera pas desservie non plus

Le trafic devrait revenir à la normal vers 12h30.