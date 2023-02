Nuages, soleil, averses, un temps changeant jeudi 23 février à Lyon

Le temps devrait être particulièrement instable ce jeudi 23 février à Lyon, où il fera jusqu’à 15°c. Des averses sont attendues en fin de journée.

Scruté de près mercredi 22 février, alors que le retour de la pluie était espéré par les spécialistes de l’environnement, les météorologues ou encore les agriculteurs, le ciel n’a finalement livré que gouttes. Selon les relevés de la station météo de Lyon-Bron, 0,6 mm de précipitations ont été enregistrés, trop peu après 32 jours sans pluie pour influer sur la sécheresse hivernale qui touche le département du Rhône.

Des averses attendues ce soir

Ce mercredi 23 février, quelques averses sont de nouveau annoncées à partir de 17 heures. Elles devraient persister jusqu’à 1 heure du matin, avant de s’estomper. Pour le reste de la journée le temps sera changeant, le brouillard et les nuages de la matinée laisseront place à des éclaircies dans l’après-midi, selon les prévisions de Météo France.

Du côté des températures, le mercure reste très haut par rapport aux moyennes de saison, environ 7°c de plus. Dans la matinée comptez ainsi entre 7°c à 8 heures et 12°c sur les coups de midi. Dans l’après-midi les températures grimperont jusqu’à 15°c, avant de redescendre et de se stabiliser autour de 10°c dans la soirée.