Nuage de cendres du Canada : "un impact minime" à Lyon

Un nuage de cendres, venu du Canada, touché début juin par d'importants feux de forêts, devrait arriver dans les prochains jours en France. A Lyon, son impact devrait être minime.

Un ciel brumeux, orangé, une qualité de l'air dégradée… A quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours à Lyon et dans le département du Rhône ? Un nuage de cendres, venu tout droit du Canada, pays touché par d'immenses feux de forêts au début du mois de juin, va arriver dans les prochains jours en France et devrait passer, d'ici mercredi ou jeudi, au-dessus de la région lyonnaise. Un phénomène rare et visible depuis l'espace.

"Le nuage devrait être très dilué"

Il y a une vingtaine de jours, les images de la ville de New York, plongée pendant quelques heures dans un brouillard orangé et un décor apocalyptique avaient fait le tour du monde. Mais pas de panique, l'impact de ce nuage de cendres ne devrait pas être le même en France. "L'impact devrait être minime à Lyon et dans la région" explique Météo News. Avant de poursuivre : "Le nuage pourrait venir très légèrement brunir le ciel lyonnais, comme lors des épisodes de pollution au sable du Sahara mais vu la distance traversée par le nuage, il devrait être très dilué".

Si, visuellement, les Lyonnais devraient quasiment ne pas s'apercevoir du passage de ce nuage de cendres, quid de la qualité de l'air dans la métropole ? Actuellement, lundi 26 juin, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, classe la qualité de l'air comme "dégradée" à Lyon et dans la région. Si quelques orages sont annoncés pour la journée de vendredi par Météo France, ce qui pourrait améliorer temporairement la qualité de l'air, jusque-là, la semaine s'annonce radieuse dans le ciel lyonnais.

Le nuage de cendres surveillé par Atmo

"Pour l'instant, on n'observe rien d'anormal et pas de montées des concentrations des particules liées à ce nuage" explique Alexandre Thomasson, responsable de l'unité "analyse et enjeux" à Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

"Si ce genre de nuage créé après des feux de forêts peut transporter des particules nocives pour la santé, sa traversée de l'océan Atlantique a pu changer la composition chimique de celles-ci "

"Ce genre d'épisode exceptionnel ne rentre pas dans nos modèles de prévision, il est ainsi très difficile de prévoir l'impact que ça pourrait avoir sur la qualité de l'air dans la région lyonnaise" poursuit l'analyste. "Tout dépend de l'altitude à laquelle le nuage passera au-dessus de Lyon et de la taille des particules qu'il transporte".

"Si ce genre de nuage créé après des feux de forêts peut transporter des particules nocives pour la santé, sa traversée de l'océan Atlantique a pu changer la composition chimique de celles-ci " explique Atmo, sans pour autant se montrer inquiet sur l'impact du nuage sur la santé. "On surveille le phénomène, notamment avec les premiers retours qu'on devrait avoir dans les prochaines heures de la côte Atlantique. Avec tout ça, on essayera d'anticiper les choses."