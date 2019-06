Nu comme un ver dans le métro et à Lyon 6e

Un jeune homme s'est promené nu comme un ver ce samedi après-midi dans les rues de Lyon. Il se trouve actuellement en hôpital psychiatrique.

Il a trouvé la solution pour se protéger des températures caniculaires à Lyon. Un jeune homme a décidé ce samedi en milieu d'après-midi de se déshabiller sur le quai du métro A, puis d'aller se promener dans les rues de la ville, entièrement nu, rapporte Le Progrès. Partagés entre le rire et l'indignation, des badauds l'ont aperçu dans le 6e arrondissement de Lyon alors qu'il tentait d'escalader des voitures. La police a fini par le repérer dans le 1e arrondissement et l'a interpelé, non sans mal, avec le concours du Samu. En attendant d'en savoir plus, le jeune homme a été placé en hôpital psychiatrique.