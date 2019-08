Nouvelle noyade mortelle dans la région : un garçon décédé en Haute-Savoie

En Haute-Savoie, un garçon de 12 ans s'est noyé dans un lac ce samedi 11 août. Transporté à l'hôpital, il est décédé dans la soirée.

Un enfant de 12 ans est décédé ce samedi soir après s'être noyé au lac de Talloires-Montmin, en Haute-Savoie. D'après les informations du Dauphiné Libéré, le garçon était venu passer la journée à la plage de Talloires Village avec sa famille. Il ne portait pas de maillot de bain et n'était pas censé se baigner. Dans l'après-midi, plus de trace du garçon. Après l'avoir cherché en vain pendant 30 minutes, la famille a fini par prévenir les secours. Les plongeurs découvriront le corps de l'enfant au fond du lac, non loin de la rive mais en dehors de la zone de baignade surveillée. Hospitalisé dans un état critique le samedi soir, le garçon n'a pu être réanimé. Une enquête a été ouverte, la brigade de Faverges doit déterminer les circonstances exactes de cette noyade.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes comme dans le reste de la France, le nombre de noyades explose cet été.