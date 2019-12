Nouvelle manifestation à Lyon ce 19 décembre et des interdictions

Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites sera organisée à Lyon ce 19 décembre avec un parcours depuis les Brotteaux jusqu'à Bellecour. La préfecture met en place un nouveau périmètre d'interdiction.

Nouvelle journée de manifestation la réforme des retraites à Lyon ce 19 décembre. Le rassemblement est prévu à partir de 11h30 depuis la place Jules Ferry, à hauteur de l'ancienne gare des Brotteaux.

Le cortège devrait ensuite passer par boulevard des Belges, cours Vitton, rue Garibaldi, cours Gambetta, pont de la Guillotière, rue de la Barre, avant d'arriver place de Bellecour. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau TCL autour de ces secteurs.

Des nouvelles interdictions de manifester

La préfecture met à nouveau en place des zones où il sera interdit de manifester de 8h à 22h à l'intérieur du périmètre suivant : "rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo".