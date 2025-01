Nouvelle désillusion pour l'Asvel, défait à domicile face à Milan

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Six jours après sa défaite à Bologne, l'Asvel a enchainé une deuxième défaite consécutive jeudi soir sur son parquet ace à Milan (66-75).

La période des fêtes de fin d'année est décidemment compliquée pour l'Asvel. Moins d'une semaine après son non match à Bologne (83-69), l'équipe villeurbannaise a subi une deuxième défaite consécutive en Euroligue, sur son parquet, face à Milan (66-75).

Au terme d'un match où l'Asvel a longtemps espéré la victoire, malgré des grosses difficultés en attaque, les Italiens ont fait la différence dans le dernier quart temps, portés par Giampaolo Ricci. Avec Lauvergne et Kahudi toujours blessés, l'Asvel se présentait pour ce nouveau match d'Euroligue trop diminuée pour espérer mieux.

Malgré les 22 points d'un Nando De Colo toujours inspiré, et après une partie longtemps verrouillée par deux grosses défenses, les Villeurbannais enchainent une deuxième défaite consécutive depuis mi-novembre et après un mois de décembre plus que positif avec Paris, Belgrade ou encore Limoges à son tableau de chasse.

Seulement 14e au classement, l'Asvel peut toujours croire au play-in en Europe, avec seulement deux victoires de retard au classement. Les play-offs, toujours atteignable mathématiquement, semblent un peu plus loin.