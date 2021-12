Nos idées de cadeaux pour Noël à Lyon : chic et raffinés

À quelques semaines du jour J, Lyon Capitale vous propose des idées de cadeaux pour tous les budgets, dénichés dans les boutiques locales. Aujourd'hui, notre sélection "chic et raffinée".

• Toujours à l’heure

Inspirées par le thème du voyage, les montres Neutra de chez Fossil ont un mouvement chronographe et un beau bracelet en cuir. Élégantes et sobres, elles se portent aussi bien en mode chic que casual. Quant aux cadrans secondaires, ils sont dotés d’une fonction 24 heures, d’une minuterie et d’aiguilles en secondes et en minutes. N’hésitez pas à faire ajouter une gravure au dos, elle est gratuite.

Montre Neutra – À partir de 129 €.

Fossil – 48, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e ou Centre commercial Confluence, Lyon 2e ou Centre commercial la Part-Dieu, Lyon 3e

• Écharpe green

Chic et intemporelle, cette écharpe de chez Faguo est entièrement en laine et offre une belle déclinaison de couleurs. Pour un effet total look, cet indispensable du vestiaire masculin s’accompagne d’un bonnet ou d’une casquette assortie. À noter que pour chaque produit vendu, un arbre est planté afin de lutter contre le dérèglement climatique.

Écharpe en laine marine – 55 €.

Faguo – 29, rue de Brest, Lyon 2e

• Bracelet lyonnais

La mode est aux bijoux pour hommes. Ceux de la marque lyonnaise Léa et Moi sont entièrement en pierres naturelles, montées sur un élastique. Sobres et chics, ils peuvent être portés par deux ou trois, en mixant les différents coloris proposés : gris et noir, marron, ocre ou encore vert.

Bracelet Christophe – 24 €.

Bôhmën – 9, rue du Mail, Lyon 4e

• Des paillettes pour les fêtes

Tissu en velours de coton blanc, patte de boutonnage sur les manches, boutons dorés, col pailleté… La chemise Goldie est un indispensable de toute garde-robe féminine. Dessinée et fabriquée dans l’atelier lyonnais Les Poupées, cette réinterprétation de la chemise blanche classique se porte aussi bien au quotidien que pour les fêtes.

Chemise Goldie – 95 €.

Les Poupées – 10, rue Romarin, Lyon 1er

• Ainsi soie-t-elle

Imprimés floraux et géométriques, petit cœur brodé, ce foulard en soie de la marque Feeka apporte la touche chic et raffinée à toutes vos tenues. Dessiné en France et fabriqué en Inde, il s’adapte à vos envies et se porte aussi bien autour du cou qu’en headband.

Foulard Rebecca Abeille Rococo Noir – 69 €.

Feeka – 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e

• Une vraie perle

Le métal travaillé revient en force cet hiver. Petit dernier de la collection les perles de Philippine, ce bracelet en acier tressé, parfaitement tendance, convient à tous les poignets grâce à sa forme ajustable.

À ses extrémités, deux perles de culture blanches et brillantes lui donnent un petit côté chic et raffiné.

Bracelet jonc et perles de culture – 39,90 €.

Les Perles – 54, rue de Brest, Lyon 2e

• Maroquinerie surprise

Avis à tous les nostalgiques de la pochette-surprise… À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’artisan maroquinier lyonnais Sylvain Lachaud revisite cette boîte à mystères d’antan sous forme d’une pochette cadeau décorée par son équipe d’artisans. À l’intérieur, une boîte de chocolats artisanaux et un produit de maroquinerie de sa création, made in France, tout en cuir pleine fleur : porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes ou encore pompons.

Pochette-surprise – 28 €.

LS Artisan Maroquinier – 23, rue de Brest, Lyon 2e ou 17, rue Dumont, Lyon 4e

• Kimonos contemporains et raffinés

"Ressentir ses émotions, respecter sa morphologie pour plus de bien-être, de beauté intérieure et de joie rayonnante" . La grenobloise Catherine Valentin revisite le vêtement traditionnel japonais pour inspirer les femmes qui veulent fuir les "diktats de la mode". Elle propose dans des textiles jacquards aux motifs tissés, des kimonos raffinés hauts de gamme pour exprimer avec simplicité et authenticité toute sa féminité. Un travail soigné et rigoureux, qui joue avec des motifs contemporains et d’inspiration japonaise. Notre coup de cœur !

Kimono à partir de 250 €

Catherine Valentin. Vente en ligne sur www.catherinevalentin.com ou boutique 46 Rue Saint-Laurent, 38000 Grenoble. Sur rendez-vous : hello@catherinevalentin.com