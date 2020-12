Nos idées de cadeaux de Noël 100 % boutiques lyonnaises

Chics, élégantes, artistiques, gourmandes, douillettes ou sportives, voici 30 idées de cadeaux à offrir pour Noël, toutes dénichées dans les boutiques lyonnaises.

CHIC

Passion bijoux

En laiton doré à l’or fin 24 carats, les boucles d’oreilles Roberta sont dessinées par la créatrice de bijoux Anne Thomas, dans sa boutique du 2e arrondissement. Elles sont ensuite mises en forme et dorées à la main dans des ateliers de la région lyonnaise. Avec ses deux grands cercles réunis par une petite perle dorée, ce modèle fraîchement créé est à la fois fin et majestueux.

• Boucles d’oreilles Roberta – 80 €. Anne Thomas – 36, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e. www.annethomas.fr

Sautoir ludique

Imaginé par une toute nouvelle créatrice lyonnaise, ce sautoir lumineux en perles de verre avec une fleur en nacre blanche est monté sur élastique. Car l’idée, c’est de jouer sur la manière de le porter : en sautoir simple, double voire triple, en bracelet multitour… Dans sa bijouterie lyonnaise de la Presqu’île, Laure vous expliquera l’art d’en porter plusieurs et comment mélanger savamment les couleurs et les tailles des perles.

• Sautoir Faispastasteph – 50 € – Pierre de Lune – 29, rue Victor-Hugo, Lyon 2e – Instagram : @Pierre2.lune

Sneakers solidaires

Chics et originales, les sneakers de chez Caval ont une spécificité : elles sont dépareillées ! Une manière pour la marque française de faire l’éloge de la différence. Elle reverse d’ailleurs une partie de ses revenus à l’association Handicap International. Chaque petit détail de ces chaussures en cuir italien est étudié avec soin : les coutures, les empiècements en daim, la petite broderie dorée tissée à la main… le tout réalisé au Portugal.

• Sneakers Caval Sunny Night – 149 €. – Hyppairs – 3, place Sathonay, Lyon 1er – www.hyppairs.com

Talisman unique

Ce bracelet à larges maillons très fins se porte seul ou mixé. Il peut également être agrémenté de “gris-gris” qui le transforment en talisman et le rendront unique. Ajustable, il convient à tous les poignets. Il peut être accompagné d’une bague discrète et fine de la même collection.

• Bracelet Santana plaqué or 3 microns – 35 € & Bague Santana plaqué or 3 microns – 29 € – Globo de Laetizia – 24, rue du Plat - Lyon 2e – www.globodelaetizia.com

Chic et pratique

D’une grande élégance, ce superbe sac 24 heures peut tout aussi bien être utilisé au quotidien que lors d’une escapade. Selon ses envies et ses besoins, on peut garder ou non la bandoulière. Fabriqué en Italie, ce sac en cuir a de grandes poches zippées et de petites poches intérieures en coton. Existe en marron et en bleu marine.

• Sac Santoni Bag 2010 – 1 595 €. – Upper Shoes – 14, rue Gasparin ou 8, rue Jean-de-Tournes, Lyon 2e – www.upper-shoes.com

Boîte à trésors

Avec cette boîte à bijoux, tous vos petits trésors seront bien gardés. À l’intérieur : un compartiment pour insérer les bagues, un autre pour glisser les bracelets et colliers, sans oublier une petite pochette élastiquée qui gardera au chaud les paires de boucles d’oreilles, le tout dans une structure rigide, donc bien protectrice. Avec sa couleur gold, elle peut tout aussi bien trôner sur votre commode que vous accompagner lors de vos déplacements.

• Boîte à bijoux Gold – 32 €. – Inspiration concept store – 12, rue de Sèze, Lyon 6e – www.inspirationconceptstore.com

Une montre à la pointe

Créée par Margaux et Antoine, deux Lyonnais de 31 ans, la nouvelle marque de montres Nost est disponible à la boutique The Watch Lab. Des montres extra plates, au style épuré et intemporel, et de qualité irréprochable. Le cuir est italien en tannage végétal, le boîtier en acier et le mouvement japonais. Cerise sur le gâteau : le packaging est réutilisable, soit pour emporter sa montre en voyage, soit pour y glisser ses lunettes !

• Montre Nost M02 dark brown – 199 €. – The Watch Lab – 23, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e – www.thewatchlab.fr – www.nost-store.com

Mon sac à moi

Parfait en toute occasion, ce sac en cuir subtilement irisé permet de ranger un grand nombre de choses dans un petit format, grâce à ses multiples compartiments. Selon le style que l’on souhaite adopter, rock ou bohème, on peut choisir de garder, ou non, la chaîne amovible. Imaginé par la créatrice française Mila Louise, il se décline dans différents tons chauds et poudrés.

• Sac Mama – 99 € – Rose boutique – 4 bis, rue Jarente, Lyon 2e ou 27, rue Cuvier, Lyon 6e – www.rose-boutique.fr

Briller le grand soir

Coupe courte, tissu prince de galles métallisé, bouton bijou au dos… la robe Ruby de chez Sessùn s’impose comme la tenue de fête de fin d’année. Un lien fantaisie autour de la taille accentue le côté froncé. On peut s’amuser à le remplacer par une large ceinture noire ou dorée, pour marquer davantage la taille, et lui apporter encore plus d’élégance. Le tissu est italien et les matières nobles, avec une majorité de viscose et une touche de laine.

• Robe Ruby – 185 €. – Sessùn – 18, rue Émile-Zola, Lyon 2e – www.sessun.com

DÉCO

Cactus de Noël

À l’Œil Végétal, laissez-vous guider par Yann, qui vous aidera à composer votre jungle urbaine. Pour être au top de la tendance, craquez pour ce joli cactus blanc, originaire d’Asie. L’euphorbia lactea white ghost – ghost en référence au blanc des fantômes ! –, pour les initiés, est un cactus rare, original, qui demande peu d’entretien si ce n’est d’être placé dans un endroit lumineux.

• Cactus blanc euphorbia lactea white ghost – 79 € – L’Œil Végétal – 26, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e – Instagram : @loeilvegetal

Lampe écoresponsable

Imaginée et fabriquée par l’architecte Stefano Battista dans son atelier lyonnais, la lampe Cubo offre un éclairage à la fois chaud et puissant. Avec son design épuré et sa forme géométrique, elle s’adapte à tous les styles de déco et trouve sa place partout dans votre intérieur. Son originalité ? Elle est fabriquée en carton, matériau solide et léger, bien connu pour son faible impact environnemental.

• Lampe Cubo sans filtre – 54 € – Les Artpenteuses – 13, rue Romarin, Lyon 1er – www.lesartpenteuses.fr

Vase fait main

Dans son atelier lyonnais, Julie fabrique à la main des pièces en céramique. Elle s’approvisionne en argile auprès d’un gisement français, en Normandie. N’hésitant pas à remonter jusque dans les années 30 pour trouver l’inspiration, elle joue avec les motifs, les couleurs, ce qui fait que chaque objet est unique. Ainsi, aucun vase de la collection Stripes ne sera le même, à vous de choisir les rayures qui vous séduisent le plus, parmi le jaune, le rouge, le noir, les différentes teintes de bleu ou encore de rose…

• Vase Stripes – 80 € – The Way of Dot – 15, rue Romarin, Lyon 1er – Instagram : @thewayofdot

Lyon vu du ciel

Habiller vos murs avec des quartiers de Lyon, c’est ce que propose l’illustratrice et architecte de formation Emilie Ettori. Presqu’île, Fourvière, Croix-Rousse, Saint-Paul, Monplaisir ou encore Gratte-Ciel… À vous de choisir le lieu qui vous séduit le plus. Réalisés à la main – à la plume sur papier aquarelle – par l’artiste dans son atelier de Lyon, les dessins sont ensuite imprimés à moins d’un kilomètre du lieu où ils ont été réalisés !

• Grand poster Presqu’île, 100*70 cm – 55 € – Emilie Ettori – 3, rue Marcel-Gabriel-Rivière, Lyon 2e – www.emilieettori-illustration.com

Bougie de fête

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Diptype lance en édition limitée trois nouvelles bougies parfumées. Sur la bougie Sapin de nuit, on peut voir un cerf bondissant sous la neige, devant des éléments architecturaux parisiens. Réalisée en collaboration avec l’artiste Ugo Gattoni, elle nous régale de ses senteurs de sapin, d’eucalyptus et de menthe poivrée. Une délicieuse plongée dans l’esprit de Noël…

• Bougie Diptyque Sapin de nuit – 65 € – Diptyque – 61, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e – www.diptyqueparis.com

PHOTOS

Photographies d'art

5 photographes lyonnais – Marie Bienaimé, Marion Bornaz, Antoine Merlet, Florent Quignon et Juliette Treillet – proposent des tirages limités de leur travaux photographiques.

Signés et numérotés, ils sont imprimés sur du papier Fine Art, gage d'une qualité photo professionnelle.



Commande directement auprès du photographe sur www.tiretpointtiret.com

COCOONING

Trousse Green

Dans cette trousse, on trouve une subtile association de produits aux vertus bienfaisantes, pour apprendre à déstresser et relativiser : un savon à l’amande, un parfum mixte “Nuage de Coton”, aux notes d’iris et de musc végétal, et un spray aromachologique (mélange de parfum et d’huiles essentielles qui font du bien) “Lâcher-prise”, aux arômes de jasmin et de magnolia. Le tout d’origine naturelle, vegan, et certifié slow cosmétique.

• Trousse "lâcher prise". 29 € – Atelier 100BON – 13, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e – www.100bon.com

Confort scandinave

C’est bien connu, les Scandinaves sont des adeptes du hygge, cet art qui consite à créer une atmosphère chaleureuse, confortable et conviviale. Pas étonnant qu’ils soient à l’origine de ce sweat douillet au motif feu de camp, qui donne envie de se lover chez soi, après une bonne balade en forêt. Fabriqué au Portugal, en coton 100 % bio, il est parfait pour les longues soirées d’hiver.

• Sweat heat – 110 €. – Mile End – 22, rue Longue, Lyon 1er – www.mileendboutique.com

Hammam home made

Dans ce joli coffret de la marque française Karawan, il y a tout pour réaliser chez soi le rituel d’une séance en hammam. Pour être à l’aise et dans l’ambiance, on chauffe bien sa salle de bain… Puis on réalise le gommage corporel au savon noir bio afin d’éliminer les impuretés. Vient le moment du massage à l’huile d’argan, biologique elle aussi. Votre peau est douce, hydratée… Vous vous sentez relaxé…

• Coffret Karawan invitation au hammam – 54 €. – Karawan – 23, rue Auguste-Comte, Lyon 2e – www.karawan.fr

Coussin équitable

Derrière ces coussins se cache une belle histoire. Celle de femmes sénégalaises qui ont appris à coudre et à broder à la main et qui, grâce à la confection de ces coussins, peuvent ainsi nourrir toute leur famille. “Liberté”, “Amour”, “Love” ou encore “Bonheur” sont autant de petits mots positifs que l’on peut lire sur les motifs Liberty ou géométriques, à côté des broderies réalisées par les couturières selon leur inspiration du moment, faisant de chaque coussin une pièce unique.

• Coussin CSAO – 89 € – By Johanne – 2, rue des Archers, Lyon 2e – www.byjohanne.com

SPORTIF

Valeur sûre

Combiné aux 500 euros d’aide de la Métropole de Lyon (jusqu’en décembre 2020), le Btwin Elops 920E est un excellent rapport qualité/prix qui conviendra à la plupart des besoins. Parfait pour la ville et particulièrement confortable. Cadre 100 % aluminium, fourche à suspension, moteur central 250 watts, couple moteur 70 Nm, batterie 36 volts (2,6 kg), 7 vitesses, frein à disque mécanique avant et frein en • V arrière, autonomie jusqu’à 70 km.

• Btwin Elops 920E – 1 500 € (-500 € d’aide de la Métropole de Lyon) – Decathlon – www.decathlon.fr

100 % made in France

Des skis 100 % made in France. Noyau en frêne et peuplier, excellente accroche sur neige dure et rayon intermédiaire permettant d’allier aisément petites et grandes courbes. Ski nu (fixations 120 € à 200 €), tailles de 1,60/1,68 et 1,75 m. Gaspard est un ski sportif, jeune et éthique, destiné à la piste (100 % neige dure, 80 % neige douce). Pour la petite histoire : Marcel Livet a exercé plusieurs années la présidence de la section lyonnaise du Club alpin français de Lyon (qui a notamment œuvré pour la préparation de la 3e expédition française à l’Himalaya de 1951, à la conquête du toit du monde, qui sera surnommée “l’expédition lyonnaise”). Son arrière-petit-fils, Victor Édouard, est le fondateur de la toute jeune marque annécienne.

• Ski Gaspard en bois et revêtement polyamide structuré– 880 € – Marcel Livet – 6, route de Nanfray, 74960 Annecy – www.marcel-livet.fr

Chaud et utile

Pour l’hiver sous Covid, la marque outdoor de Chartreuse Raidlight sort un masque deux en un, à la fois barrière et tour de cou. Utile, astucieux, innovant. Pour les trailers, lors des courses, le cou est protégé et on le remonte vite lors des départs ou des arrivées aux ravitaillements. Pour les skieurs, le cou reste au chaud et son utilisation en masque est facile et rapide dans les espaces bondés ou clos des remontées mécaniques. La partie filtrante et respirante du masque barrière est composée d’un assemblage de deux couches de deux tissus fabriqués en Ardèche. Barrette nez en inox souple et ajustable. Lavable en machine à 60°C.

• Masque barrière et tour de cou Mask Moutain de Chartreuse Raidlight – 20 € – Lepape – 9, rue Grolée, Lyon 2e — www.lepape.com

Régulation de chaleur

Le froid est de retour et la veste zippée à manches longues également ! Il s’agit d’une réédition du modèle sorti en 2018 à une exception près : il est entièrement recyclé (fabriqué à partir de bouteilles en plastique réutilisées). Comme toujours, la veste est fabriquée en France et se porte lors des sorties par temps froid, sous 0°C. Demi-zip pour réguler la température pendant l’effort. Col haut pour couvrir toute la gorge, passe-pouces au niveau des manches pour s’isoler du froid, broderie du logo sur la manche gauche, 90 % polytéréphtalate d’éthylène et 10 % élasthanne - 220 g/m2, gratté sur l’intérieur pour la chaleur, traité anti-odeur, empiècements sous les bras : 92 % PET et 8 % élasthanne – 140 g/m2.

• Veste zippée à manches longues Coureur Du Dimanche – 99 € – Coureur du Dimanche – 1, rue Claude-Chappe, Saint-Didier-au-Mont-d’Or – www.coureurdudimanche.com

ART CULINAIRE

En cuisine !

Que vous soyez fin cuisinier ou néophyte en la matière, craquez pour le moule à bûche en silicone Bilbao Pavocake. Il est l’outil idéal pour réaliser des bûches glacées, mais également des gâteaux, car il peut tout aussi bien cuire que congeler. Ultra flexible, il permet de démouler les préparations sans difficulté. N’hésitez pas à décorer votre bûche en laissant libre cours à votre imagination. Vous avez jusqu’à Noël pour vous entraîner !

• Moule à bûche silicone Bilbao Pavocake – 27,72 €. – Déco Relief – 70, rue Auguste-Comte, Lyon 2e – www.deco-relief.fr

Découpe haut de gamme

Les couteaux japonais sont réputés pour leur dureté et leur tranchant inégalés. Fabriqués à partir des aciers les plus durs, ils n’ont pas besoin d’être souvent affûtés. Véritables couteaux à tout faire, ils sont très précis au niveau de la découpe, et donc particulièrement adaptés pour des émincés, de petites portions fines sur le principe de la cuisine asiatique. Avec son manche en érable noir, le couteau Miyabi est aussi un bel objet qu’on aime voir trôner dans sa cuisine.

• Couteau Miyabi – 399 € – Coutellerie Brossard – 65-67, passage de l’Argue, Lyon 2e – www.coutellerie-brossard.com

Service chic

En aluminium émaillé, le plateau Duo Stars rend bien des services en cuisine. On peut y laisser traîner ses cuillères en bois et autres ustensiles, on peut l’utiliser pour servir des verrines, apporter le café... On avoue qu’on aime aussi le laisser sorti tellement il est joli, avec ses motifs indiens et sa bordure dorée à la main. De fabrication artisanale, il se décline en différentes formes et motifs colorés.

• Plateau Duo Stars – 29 €. – Bonnesœurs – 8, rue du Chariot-d’Or, Lyon 4e – www.bonnesoeursstore.com

Santé !

Avec ses deux lames, ce tire-bouchon de la marque Le Creuset n’est pas comme les autres. Destiné aux amateurs de vins de garde, il est l’outil indispensable pour déboucher les bouteilles anciennes sans abîmer le bouchon. Le principe est simple : on insère les deux lames, chacune leur tour, entre le bouchon et le goulot. On les enfonce ensuite par un mouvement de levier de gauche à droite. Enfin, on tire doucement sur le bouchon en tournant. Il peut s’utiliser en décapsuleur et permet aussi de reboucher les bouteilles facilement.

• Tire-bouchon à lames Le Creuset – 67,50 €. – Heureux comme un Prince – 41, rue de la Charité, Lyon 2e – www.heureuxcommeunprince.fr

LIVRES DE CUISINE

Recettes disparues

Après l’excellente Histoire(s) de la gastronomie lyonnaise, Yves Rouèche signe son deuxième opus historico-gourmand. Ou comment redonner vie à des plats et recettes disparus depuis la Renaissance. Du gratin du chanoine à la toque du président Adolphe Clerc en passant par les crêtes de coq à la crème ou le pain lapin au rhum, c’est un formidable voyage à travers 120 recettes retrouvées. Un ouvrage de référence.

• Gastronomie lyonnaise, les trésors retrouvés, Yves Rouèche, éditions de Borée, 29,90 €.

Simplicité

La cuisine est une chose simple pour peu qu’elle soit expliquée simplement. Ce que réussit à faire le chef étoilé Meilleur ouvrier de France Olivier Nasti. De la béchamel aux îles flottantes en passant par les œufs mimosas, la blanquette de veau et les artichauts à la barigoule, plus de 150 recettes ultra sobres dans leur préparation agrémentées de photos efficaces pour un tour de main malin.

• Comment faire la cuisine ?, Olivier Nasti, éditions Menu Fretin, 19,90 €.

Viennoiserie maison

Plus accessible que la pâtisserie, la viennoiserie a le vent en poupe. Brioche à l’ancienne, roulé noisettes sirop d’érable, churros, donut caramel au beurre salé, cinnamon rolls, pastéis de nata, puits d’amour, sacristain apéritif... Comme toutes ses précédentes encyclopédies, Flammarion signe un très beau livre, qui plus est pratique.

• Encyclopédie de la viennoiserie maison, Marie-Laure Fréchet, Flammarion, 35 €.

La gastronomie selon Alexandre Dumas

L’auteur des Trois Mousquetaires nous parle, avec faconde, de l’incomestibilité du pélican, de la recette de pieds d’éléphant, ce “monstrueux animal”, accommodée par M. Duglerez “chef de la bouche” de la maison Rothschild, de la longe de faon qui fait “un fort beau rôti”, de la croustade de squales de l’estomac de jeunes requins ou encore de son mouton braisé mangé sur la côte d’Afrique en 1835... “Je voulais être lu par les gens du monde et pratiqué par les gens de l’art.” Pas sûr que les maîtres-queux un tantinet sérieux en fassent leur livre de fourneau mais c’est vif, joyeux et ça fourmille d’anecdotes. 1,6 kilo. 3 tomes. 1 153 pages.

• Grand dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas, éditions Menu Fretin, 58 €.

100 % LYONNAIS !

Mémoire de la cuisine lyonnaise

Tables mythiques raconte la grande et les petites histoires de la cuisine lyonnaise, les grands restaurants et les petites “boîtes” qui ont fait la réputation de Lyon. Vingt-sept maisons qui appartiennent à la mémoire lyonnaise et qui ont forgé la légende de la cuisine entre Rhône et Saône. Vingt-sept maisons qui ont le point commun d’exister encore aujourd’hui. Si, pour certaines, on s’attarde moins sur l’assiette que sur le passé, une chose est sûre : on y va en pèlerinage pour manger un morceau d’histoire. Car, à Lyon, il est de bon ton que l’on fasse profession de foi culinaire. L'auteur, Guillaume Lamy, journaliste à Lyon Capitale écume les bonnes tables de Lyon depuis seize ans et est engagé pour la cause du bon et du juste, enraciné dans une culture du bien-manger. Depuis seize ans, il écume les bonnes tables de Lyon.

• Tables mythiques, Guillaume Lamy, éditions Lyon Capitale, 24 €.



Les BD de Lyon Capitale

Depuis 8 ans, Lyon Capitale propose des bandes dessinées originales. Réalisés par des auteurs du cru, ces ouvrages racontent l'histoire de Lyon, son patrimoine, ses légendes et ses secrets. Le petit dernier de la collection, Chroniques des Quartiers de Lyon, propose une balade urbaine et historique dans les quartiers emblématiques de Lyon (Vaise, le Vieux-Lyon, Ainay, les Terreaux, les Brotteaux, la Croix-Rousse, et la Guillotière) à travers le regard trucculent de 8 auteurs lyonnais. Un incontournable pour les amoureux de Lyon !

• Éditions Lyon Capitale. De 12 à 14,90€. En vente dans toutes les librairies lyonnaises ou sur notre boutique en ligne