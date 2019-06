Nombreuses fermetures de routes à Lyon cette semaine

Entre les perturbations qui perdurent sur l'A47 autour de Givors et la fermeture nocturne des périphériques lyonnais, les chantiers continuent cette semaine sur les routes de l'agglomération.

A l'approche de l'été, les chantiers routiers commencent à se multiplier dans l'agglomération lyonnaise. Sur le périphérique nord, la circulation sera réduite en direction de Paris au niveau de la porte de La Pape, mercredi de 10 heures à 16 heures. En direction de Génève, c'est dans le tunnel de la Duchère que la circulation sera réduite le lendemain de 21 heures à 5 heures du matin. Sur le périphérique Laurent Bonnevay, la circulation sera interdite entre Croix-Luizet et la porte des Essarts, en direction de Marseille, les soirs de semaine, de 21 heures à 6 heures le lendemain.

La Rocade Est fermée de nuit

Idem sur la Rocade Est, lundi, mercredi et jeudi soirs, de 20 heures à 6 heures le lendemain, entre le noeud de Manissieux et le noeud des Iles, en direction de Paris. Mardi c'est entre le noeud de Manissieux et Pusignan (échangeur n°7.1), en direction de Paris, que la circulation sera interdite, aux mêmes heures. Enfin, la circulation sera réduite entre Vaulx-en-Velin (échangeur n°5) et le noeud de Manissieux, en direction de Marseille, lundi, mardi et mercredi de 20 heures à 6 heures le lendemain.

L'A47 toujours perturbée

Après un week-end de l'Ascension compliqué au niveau du pont de Givors, la circulation sera à nouveau perturbée sur l'A47 en début de semaine. Mais de nuit. La circulation sera interdite lundi et mardi soir de 21 heures à 6 heures entre Saint-Martin La Plaine (échangeur n°11) et Chasse-sur-Rhône (échangeur n°8), en direction de Lyon.

A6 et A466 fermées de nuits

L'autoroute A6 sera également fermée de nuit lundi, mardi et mercredi soir, de 21 heures à 6 heures le lendemain, entre le noeud d'Anse et Limonest (échangeur n°33), en direction de Marseille. Idem jeudi soir entre le noeud d'Anse et Dardilly Techlid (échangeur n°34). Circulation interdite également tous les soirs de semaine sur l'ensemble de l'A466, de 21 heures à 6 heures le lendemain, en direction de l'A6.

A432 et A42 perturbés

L'A432 sera fermée entre le noeud de Saint-Laurent de Mûre et Saint-Laurent de Mûre (échangeur n°4), en direction de Paris, les soirs de semaine (21h-6h). L'A42 verra la circulation réduite jeudi soir (21h-6h) entre le noeud des Iles et Orcha (échangeur n°1b), en direction de Lyon. Enfin, dans le secteur de la Part-Dieu, le tunnel de Vivier-Merle est toujours fermé, dans le cadre des travaux de rénovation du centre commercial.