L’association Nettoyons Lyon organise un grand ramassage ce samedi 17 septembre au barrage de Cusset.

Créée en septembre 2020, l’association Nettoyons Lyon compte aujourd’hui 434 adhérents. Cette association est une initiative écologique bénévole pour la défense du milieu fluvial et terrestre à Lyon. C’est pourquoi elle a déjà organisé 134 ramassages. En 2020, c’est 60 000 kilos de déchets ramassés par Nettoyons Lyon.

8 tonnes de déchets

Dans le cadre du World Cleanup Day, ce samedi 17 septembre, à partir de 10 heures, les bénévoles et les individus inscrits se réuniront pour affranchir la ville d’environ 8 tonnes de déchets. D’après le Progrès, plus de 250 personnes sont attendues au barrage de Cusset. L’association fournira les kits avec les éléments essentiels : pinces, gants, gilets. Sur place, des DJ sets, des foodtrucks mais également un concours faisant gagner un repas gastronomique ou des places de match pour le LOU aux personnes ramenant les objets les plus insolites.

