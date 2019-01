Neige et verglas : conditions de circulation délicates à Lyon jeudi

En raison de chutes de neige annoncées sur la métropole de Lyon et du verglas, Onlymoov prévoit des conditions de circulation délicates pour le jeudi 10 janvier.

Selon Onlymovv, jeudi , il faudra privilégier les transports en commun pour ses déplacements. Le site prévoit des conditions de circulation difficiles dans la métropole de Lyon durant la nuit du 9 au 10 janvier, mais aussi durant la journée du 10.

Après de rares averses de grésil ou de neige dans la nuit, avec une limite pluie-neige à 300 mètres, ils pourraient avoir quelques flocons entre minuit et 6 heures du matin. Onlymoov avertit avant tout sur les risques de chaussées glissantes à cause du verglas. La journée du jeudi 10 devrait être marquée par une accentuation du froid, sans dégel envisagé. La métropole de Lyon a déclenché son dispositif de viabilité hivernal et des camions de salage seront déployés sur les routes (lire ici).

Onlymoov recommande l'utilisation d'équipements spéciaux, la prudence, ainsi que de réduire sa vitesse et d'augmenter l'inter distance entre véhicules. Les transports en commun doivent être privilégiés dans la mesure du possible.