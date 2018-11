Neige à Lyon : circulation difficile mardi matin selon la métropole

La métropole de Lyon lance son dispositif de viabilité hivernale pour faire face aux chutes de neige dans le département du Rhône. Les conditions de circulation pourraient être difficiles mardi matin.

Grève TCL des régulateurs, Gilets jaunes, saturation habituelle du trafic, et maintenant la neige : la situation pour ce lundi 19 novembre et ce mardi 20 novembre est pour le moins complexe sur les routes de la métropole de Lyon. Cette dernière vient de lancer son dispositif de viabilité hivernale. Elle conseille aux usagers de différer leur déplacement ou de se reporter vers les transports en commun. La probabilité d'un blocage de la route à cause des conditions climatiques est forte "d'autant plus que le trafic est important" selon la métropole.

La neige pourrait faire son apparition dès la fin de la journée de lundi. Les cumuls à Lyon varieront entre quelques traces et 2 cm et jusqu'à 8 cm sur les hauteurs du département. Des opérations de salage seront effectuées durant la nuit. Selon la métropole, la circulation pourrait être difficile demain matin dès 6 heures, avant un retour à la normale vers 10 heures, au plus tard. Les équipements spéciaux sont vivement recommandés.