MyVélo'v à Lyon : bon plan pour se mettre au vélo à assistance électrique ?

Si de nombreux trajets peuvent se faire très facilement à vélo dans l'agglomération de Lyon, certains habitants peuvent avoir envie de se tourner vers un modèle à assistance électrique pour faire des distances plus importantes ou grimper les collines avec une aide bienvenue. Avant de craquer pour un modèle classique, MyVélo'v peut être une bonne manière d'essayer un VAE.

Avec sa prime de 500 euros pour l'achat de certains types de deux roues, la métropole de Lyon a encouragé ses habitants se ruer sur les modèles à assistance électrique, pliants ou cargos. Le succès est tel que certains revendeurs se retrouvent régulièrement en rupture de stock depuis le début du déconfinement. Mais cela représente aussi un budget important, parfois supérieur à 2000, voire 3000 euros pour des beaux modèles.

Avant de franchir le pas, plusieurs solutions existent comme la location longue durée via un vélociste, le prêt par une boutique ou bien encore MyVélo'v.

Une offre à partir de 50 euros par mois

Il s'agit d'une offre de location de vélo à assistance électrique qui lie la métropole de Lyon, le groupe Decaux (Vélo'v) et le réseau cyclable. Deux abonnements sont proposées : un abonnement avec engagement d'un an à 50 euros par mois, ou une offre 1, 2 ou 3 mois à 60 euros par mois. Les salariés peuvent se faire rembourser la moitié de la location, non cumulable avec le remboursement transport en commun ou profiter jusqu'à 400 euros de forfait mobilité durable (lire ici) .

Pour souscrire, il suffit de passer par un lien dédié (voir ici), ou se rendre dans une boutique du réseau Cyclable de la métropole de Lyon. Seul gros bémol, cette offre n'est valable qu'un an. Il ne sera pas possible de garder le vélo au-delà de 12 mois. Par ailleurs, ce tarif comprend la mise à disposition du VAE pour 3000 km par an. Les gros rouleurs pourront se tourner vers d'autres offres de location ou franchir le pas pour l'achat.

Un excellent VAE

Le vélo de cette offre est un modèle Lapierre revisité par les équipes de Decaux. Il s'agit d'un modèle haut de gamme avec une assistance progressive de qualité. Il possède une autonomie autour de 50 à 60 km, des pneus anti-crevaison et freinages hydrauliques. Dans le commerce, il faudrait débourser 2 000 / 2 500 euros pour avoir un équivalent.

Un antivol pliant Abus est également compris dans l'abonnement, ainsi que l'entretien et la maintenance dans les magasins Cyclable de Lyon (qui propose le vélo en test). Il est possible de souscrire des options en plus pour quatre euros par mois par supplément : panier avant, sacoche latérale, antivol de cadre, siège enfant.

Une autre option est proposée à 5 euros par mois et elle est incontournable à Lyon : l'assurance vol et dommage. Sans elle, une caution de 1 250 euros sera demandée. Elle est ramenée à 400 euros si l'assurance est souscrite. Ainsi, pour profiter de MyVélo'v l'esprit tranquille, il faudra débourser au minimum 55 euros par mois et respecter une règle : il est obligatoire de stationner le vélo dans un endroit sécurisé de 21h à 6h du matin. Pas toujours simple dans une ville de Lyon où les stationnements sécurisés sont très rares et majoritairement dans les parkings LPA (avec un abonnement à partir de 36,90 euros par an).

Malgré tout, cela reste une bonne offre pour tester un VAE. L'abonnement trois mois, peut être un bon compromis avant de passer à l'étape suivante.