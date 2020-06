Moustique tigre, punaise de lit et ambroisie : une campagne de sensibilisation à Villeurbanne

La ville de Villeurbanne souhaite sensibiliser sa population à l'adoption des bons gestes pour éviter la prolifération de ces “nuisibles”.

Une campagne de communication pour sensibiliser les habitants aux bons gestes pour éviter l'apparition de moustiques tigres, de punaises de lit et d'ambroisie va être mise en place à Villeurbanne. “Tous ces nuisibles, bien implantés dans la région, posent des problèmes de santé publique. L'objectif est de renforcer la connaissance sur leurs particularités et leurs conditions de développement. Il s'agit surtout de prévenir leur apparition par l’adoption de gestes simples et d’informer sur les actions possibles pour s'en débarrasser”, explique la ville de Villeurbanne.

Cette campagne, qui emprunte l'univers visuel du retro-gaming, a démarré il y a quelques jours avec la mise à disposition de trois mini-guides pratiques (moustique tigre, ambroisie, punaise de lit). Une diffusion ciblée va être effectuée dans les secteurs de Villeurbanne qui ont fait l'objet de signalements l'année passée.