Mornant va aider ses habitants à passer au bio-éthanol pour leur voiture

La ville de Mornant, entre Lyon et Saint-Etienne, vient de voter une délibération pour aider ses habitants à passer au carburant bio-éthanol.

Avec un prix au litre actuellement de 0,60 / 0,70 euro, le E85 bio-éthanol attire de plus en plus l'attention. Même s'il entraîne une surconsommation autour de 25 / 30 %, il reste financièrement plus intéressant que l'essence ou le diesel. Pour rouler avec du bio-éthanol, il faut cependant acheter un boitier qui permet aux véhicules essence de rouler avec ce type de carburant.

La ville de Mornant vient de faire voter une aide de 150 à 500 euros, modulable en fonction des revenus, pour l'achat et l'installation d'un boitier (vendu entre 800 et 1 000 euros). Par ailleurs, le reste à charge pourra être couvert pas un prêt remboursable sur 12 mois sans intérêt. Les habitants pourront profiter de cette aide à partir du 1er janvier 2019.

Même si le bio-éthanol permet de faire des économies, il ne règle pas tous les problèmes puisqu'il sert toujours à faire avancer une voiture, avec les problèmes de congestion du trafic que l'on connait. Il soulève également d'autres questions comme l'utilisation de terres agricoles pour fabriquer du carburant, le bio-éthanol étant produit à partir de céréales ou de sucre.