Meurtre de Victorine : tout ce qu'il faut savoir après l'arrestation d'un suspect

La jeune Victorine Dartois, 28 ans, avait été retrouvée morte le 28 septembre au bord d'un étang de Villefontaine, dans l'Isère.

Ce mardi, un suspect a été interpellé, après un minutieux travail de près de 40 enquêteurs et de nombreux témoignages recueillis. Le suspect a 25 ans et il est père d'un enfant de 6 mois. Il habite dans le quartier des Fougères, à Villefontaine, à environ 800 mètres du domicile des parents de Victorine. En garde à vue, selon plusieurs médias, il aurait reconnu les faits. Il était connu des services de police pour des délits de droit commun.

Mercredi matin, le suspect a été conduit sur les lieux de la découverte du corps de la jeune femme. D'après Le Dauphiné Libéré, l'homme aurait confié un peu plus tard pendant sa garde à vue, mercredi, qu'il se serait débarrassé de l'ensemble des affaires qu'il portait le jour du meurtre dans un conteneur à Grenay, près de Villefontaine. Ses affaires ont été retrouvées par les enquêteurs.

Le suspect va être présenté ce jeudi en début d'après-midi aux trois juges d'instruction en charge du dossier. Le procureur de Grenoble et son adjoint vont ensuite tenir une conférence de presse dans la foulée.

"Ce n'est pas un proche de la victime, contrairement à ce que l'on a pu lire ou entendre dans certains médias, a expliqué Kelly Monteiro, l'avocate de la famille Dartois. Concernant la réaction des parents, le terme le plus approprié est celui de soulagement. Le soulagement de se dire que cette personne n'est plus dans les rues de Villefontaine. Surtout, on va pouvoir comprendre maintenant ce qu'il s'est passé. Ils (les parents de Victorine) attendent avec impatience de savoir ce que cette personne a dit aux gendarmes durant son audition".