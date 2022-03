Métropole de Lyon : Tassin lance une carte "Avantage ainés", explications

La ville de Tassin-la-Demi-Lune lance une nouvelle carte : la carte Avantage ainés, pour les + de 65 ans de la ville.

Les Ainés de la ville de Tassin, les + de 65 ans, vont bénéficier d'une série "d’offres et d’avantages afin de les encourager à découvrir et utiliser les infrastructures culturelles, les résidences, commerces et associations locales", explique la ville de Tassin.

"Les services culturels, les associations, les résidences pour personnes âgées, et les commerces ont été sollicités pour proposer des offres dédiées, et inciter les Aînés à profiter de la dynamique des commerces et services de proximité", poursuit la ville de Tassin.

"Nos ainés, qui participent pleinement au dynamisme et à l’attractivité de notre ville, à travers leurs achats et leurs habitudes de consommation, figurent parmi les premiers ‘ambassadeurs’ de notre Ville ! A travers la mise en place de cette carte dédiée, nous souhaitions, avec le maire Pascal Charmot et toute l’équipe municipale, valoriser leur implication dans le rayonnement de Tassin la Demi-Lune, et en même temps leur rappeler les nombreux services de proximité qui existent", explique Yohann Hachani, conseiller délégué à la politique séniors de la ville de Tassin-la-Demi-Lune.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pascal Charmot, le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune, était l'invité de 6 minutes chrono, la quotidienne de Lyon Capitale, le 11 mars dernier - Le métro E abandonné : le maire de Tassin dénonce "la politique de gribouille des écologistes" (vidéo)